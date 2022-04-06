Відсутність експорту з України загрожує голодом більш ніж десятку країн Африки і Азії, – Зеленський

Знищення росіянами аграрної техніки та мінування полів в Україні загрожує голодом не тільки нам, а й іншим державам.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу перед парламентом Ірландії.

Він повідомив, що цієї ночі знову вдарили російські ракети, зокрема по базі з паливом. Це вже фірмовий почерк окупантів – знищувати все, що забезпечує життя. Росіяни мінують поля та знищують аграрну техніку. Також вона заблокувала всі порти разом із суднами, які були завантажені агрпродукцією на експорт.

"Вони розглядають голод як зброю... Без нашого експорту – це не просто дефіцит, а загроза голоду для більш ніж десятка країн Африки і Азії. Фізично не вистачатиме продукції і суттєво зростуть ціни. Для мільйонів бідних країн на Півночі Африки та частині азійських країн стане ще складніше годувати свої сімʼї", – заявив він.

Росія цілеспрямовано влаштовує голод в українських містах. Найгірше – в Маріуполі, півмільйонному місті, яке повністю заблоковано вже понад місяць. Доступ перекрито і з землі, і з моря, їжу і воду не дають завезти. Містяни топили сніг, щоб пити, але тепер нема і його. Точна кількість убитих маріупольців невідома. Росіяни намагались заблокувати й інші міста, мільйони людей. І їх Росія продовжує намагатися знищити.

Президент додав, що росіяни вбили в Україні щонайменше 167 діток. І це ще невідомі всі жертви в Маріуполі та інших міст, де йдуть бойові дії та окупація. Вороги обстрілюють церкви, лікарні, машини швидкої, укриття. Між тим Україні досі доводиться переконувати Європу, що російська нафта не може забезпечувати РФ щедрим потоком грошей.

Зеленський для зупинки воєнної машини РФ закликав Ірландію переконувати партнерів у Євросоюзі щодо жорсткіших санкцій проти Росії.

"Росія не заслуговує на нормальні відносини. Російські військові прийшли як армія колонізаторів, їхні політики не приховують навіть, що вони хочуть", – сказав глава України.

Президент підкреслив, що треба зупиняти всю торгівлю з Росією. Треба блокувати зв'язки російських банків із фінансовою системою світу, обривати потік грошей, які російський бюджет отримує за нафту й витрачає на ракети, на бомби, на артилерійські обстріли.

"Світ уже давно розробив відповідні механізми. Кожен знає, що потрібно робити. Єдина перешкода – це дефіцит принциповості в окремих лідерів. Поки що. Політичних лідерів, бізнесових лідерів, які досі думають, ніби війна та воєнні злочини – це не так страшно, як фінансові збитки. Я впевнений, що лідерство Ірландії може змінити це", – сказав президент.

Нагадаємо, вчора Зеленський мав виступ в ООН. Він заявив, що якщо Організація Об’єднаних Націй не може усунути Росію як джерело війни, то повинна самоусунутися. Бо не лише Україні, а й усьому світові потрібен мир.