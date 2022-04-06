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Голова Обʼєднаного комітету начштабів США вважає, що війна в Україні може затягнутися на роки

Марк Міллі також стверджує, що можливість більш масштабної війни в Європі зараз збільшується, а не зменшується. 

Голова Обʼєднаного комітету начштабів США вважає, що війна в Україні може затягнутися на роки
Фото: Макс Требухов

Очільник Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що війна Росії проти України може затягтися ще на роки. 

Про це він сказав у виступі перед Конгресом у вівторок, пише Insider. На погляд генерала, війна буде "дуже затяжною". 

"Ще трохи зарано, попри те, що війна почалася більш як місяць тому. В Україні лишилося багато наземних боїв, але я дійсно думаю, що це затяжний конфлікт. І я думаю, що він, принаймні, вимірюється роками", – заявив Міллі. 

Він вважає, що в цю війну тривалий час буде втягнута не тільки Україна, а й її союзники. Генерал також думає, що потенціал серйозного міжнародного конфлікту зараз збільшується, а не зменшується, але використання збройних сил США проти РФ – крок, який він "не радив би". 

Нагадаємо, за оцінкою Генерального штабу Збройних сил України, Росія прагне встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями. 

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