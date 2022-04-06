В парламенті Чехії одна з палат одноголосно визнала Голодомор в Україні геноцидом, - Перебийніс

Чехія готується визнати Голодомор в Україні у 1932-33 років актом геноциду українського народу.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

"Палата депутатів чеського парламенту щойно одноголосно визнала Голодомор в Україні в 1932-33 рр. актом геноциду Українського народу", - зазначив посол.

Тепер це рішення має підтримати інша палата чеського парламенту.

Нагадаємо, 5 квітня палата депутатів парламенту Чеської Республіки ухвалила постанову, в якій засудила воєнні злочини, здійснені російськими військовими в Україні, та закликала до покарання винних і жорсткіших санкцій проти Росії.