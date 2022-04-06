Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Філатов підтвердив затримання на Дніпропетровщині "авторитетів", які побили тероборонців
Філатов підтвердив затримання на Дніпропетровщині "авторитетів", які побили тероборонців
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО
Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
ГоловнаСвіт

В парламенті Чехії одна з палат одноголосно визнала Голодомор в Україні геноцидом, - Перебийніс

Рішення має затвердити ще одна палата.

В парламенті Чехії одна з палат одноголосно визнала Голодомор в Україні геноцидом, - Перебийніс
Фото: Facebook/Yevhen Perebyinis

Чехія готується визнати Голодомор в Україні у 1932-33 років актом геноциду українського народу.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

"Палата депутатів чеського парламенту щойно одноголосно визнала Голодомор в Україні в 1932-33 рр. актом геноциду Українського народу", - зазначив посол.

Тепер це рішення має підтримати інша палата чеського парламенту.

Нагадаємо, 5 квітня палата депутатів парламенту Чеської Республіки ухвалила постанову, в якій засудила воєнні злочини, здійснені російськими військовими в Україні, та закликала до покарання винних і жорсткіших санкцій проти Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також