Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Філатов підтвердив затримання на Дніпропетровщині "авторитетів", які побили тероборонців
Філатов підтвердив затримання на Дніпропетровщині "авторитетів", які побили тероборонців
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО
Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
ГоловнаСвіт

В Італії на озері Комо намагалися підпалити віллу російського пропагандиста Соловйова

Стіни його іншої вілли розписали антивоєнними гаслами.

В Італії на озері Комо намагалися підпалити віллу російського пропагандиста Соловйова
Фото: ansa.it

В Італії у місті Менаджо на озері Комо невідомі намагалися підпалити віллу російського пропагандиста, телеведучого Володимира Соловйова.

Про це пише ansa.it.

Займання помітили перехожі, з’ясувалося, що на території маєтку горіли покришки.

Пожежники швидко загасили вогонь.

За попередніми даними, правопорушення було умисним. Триває розслідування, карабінери переглядають записи камер. 

Видання також повідомляє, що стіни іншої вілли Соловйова в місті П'янелло-дель-Ларіо, також у провінції Комо, розписали антивоєнними гаслами.

Зазначимо, обидві вілли були конфісковані італійським урядом у рамках антиросійських акції разом із розкішними апартаментами у Гріанті, знову ж таки на озері Комо.

Нагадаємо, у березні Личаківський райсуд Львова заочно арештував Соловйова, його мають оголосити у міжнародний розшук.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також