В Італії у місті Менаджо на озері Комо невідомі намагалися підпалити віллу російського пропагандиста, телеведучого Володимира Соловйова.

Про це пише ansa.it.

Займання помітили перехожі, з’ясувалося, що на території маєтку горіли покришки.

Пожежники швидко загасили вогонь.

За попередніми даними, правопорушення було умисним. Триває розслідування, карабінери переглядають записи камер.

Видання також повідомляє, що стіни іншої вілли Соловйова в місті П'янелло-дель-Ларіо, також у провінції Комо, розписали антивоєнними гаслами.

Зазначимо, обидві вілли були конфісковані італійським урядом у рамках антиросійських акції разом із розкішними апартаментами у Гріанті, знову ж таки на озері Комо.

Нагадаємо, у березні Личаківський райсуд Львова заочно арештував Соловйова, його мають оголосити у міжнародний розшук.