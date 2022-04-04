​Чехія змінила для українців правила безкоштовного користування залізницею

Змінилися також умови проїзду в міському транспорті в Празі та інших містах.

Чеська залізниця змінила правила пересування для українців. Про це повідомило у Facebook Посольство України в Чехії.

Тепер скористатися правом безкоштовного проїзду зможуть лише тимчасово переміщені українці і лише упродовж 5 днів після отримання документа про надання тимчасового захисту в Чехії, розповіли в посольстві. Опісля доведеться купувати квитки на проїзд у касі вокзалу чи на сайті www.cd.cz.

Все ще безкоштовним залишається проїзд у міжнародних потягах 2 класу.

"Безкоштовний проїзд для українців у потягах усіх залізничних перевізників Чеської Республіки мав на меті полегшити життєву ситуацію людей, які з різних причин були змушені покинути свої домівки. З іншого боку, необхідно внести певні правила щодо користування транспортом, тому що громадяни української національності, які тривалий час проживають у Чехії, не мають жодних підстав для безкоштовного проїзду чеською залізницею, а нинішня ситуація не має на них прямого впливу", – пояснив ситуацію міністр транспорту Чехії Мартін Купка.

За інформацією українського посольства, змінилися також умови проїзду в міському транспорті Праги та інших міст.

Зокрема, право безкоштовного проїзду мають лише громадяни України, які отримали тимчасовий захист у Чехії.

Безкоштовно пересуватися Прагою можна також упродовж місяця після перетину кордону ЄС.

"Контролерам відповідно потрібно буде показати штамп з датою перетину кордону або відмітку про встановлення тимчасового захисту", - повідомили в посольстві.

У відомстві закликали українців не зловживати гостинністю Чехії та не користуватися безкоштовними послугами, якщо людина працює і здатна за них заплатити.

Нагадаємо, 26 березня "Укрзалізниця" повідомила, що разом з чеською залізницею призначає додатковий безкоштовний евакуаційний рейс до Чехії.

Днями в цій країні провели благодійний аукціон на підтримку Збройних Сил України та допомогу українцям, які тимчасово перебувають у Чехії, рятуючись від війни. На ньому вдалося зібрати майже 30 мільйонів крон (понад 40,3 млн грн).