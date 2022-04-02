"Укрпошта" відновила доставку відправлень залізницею

Укрпошта додає до традиційних автомобільних перевезень залізничні. Зокрема, йдеться про доставку посилок і гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Після того, як доставка поштових відправлень залізницею пройде тестування, планується запуск проєкту у напрямку Харкова та інших міст-мільйонників. В планах налагодити доставку відправлень по всій території країни.

"З початком війни кількість завдань, які вирішує Укрпошта, збільшилися. Якщо раніше наше завдання полягало у доставці відправлень, то зараз ще додалося перевезення гуманітарних вантажів, допомога з релокацією підприємств та доставка продуктових наборів в прифронтові міста. Окрім цього, пересування по дорогах ускладнилося через численні блокпости і подекуди затори. Дякую Укрзалізниці, яка так оперативно відгукнулася на ініціативу і надала вагони для експлуатації", - прокоментував новину генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Як уточнили в Укрпошті, залізниця наразі є найбільш безпечним способом перевезення, особливо у областях, де ведуться воєнні дії.

Нагадаємо, що раніше серед українців почали поширювати фейкову інформацію про те, що начебто АТ "Укрпошта" ввійшла в склад пошти РФ.

25 березня стало відомо, що в Луганській області відновлює роботу «Укрпошта».