Війська РФ обстріляли ракетами Полтаву та Кременчук
Війська РФ обстріляли ракетами Полтаву та Кременчук
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
У Дніпрі повідомляють про вибухи (оновлено)
У Дніпрі повідомляють про вибухи (оновлено)
Загинули двоє синів добровольця, росіянина Олега Бутусіна: вони воювали на боці України
Загинули двоє синів добровольця, росіянина Олега Бутусіна: вони воювали на боці України
Росія готує відповідь на пропозиції України щодо мирного договору, – Лавров
Росія готує відповідь на пропозиції України щодо мирного договору, – Лавров
Президент позбавив звань генералів двох зрадників із Служби безпеки
Президент позбавив звань генералів двох зрадників із Служби безпеки
Бригада імені князя Романа знищила транспортно-заряджальну машину з комплексу ТОС "Солнцепек"
Бригада імені князя Романа знищила транспортно-заряджальну машину з комплексу ТОС "Солнцепек"
Командування Десантних військ показало, як боєць 81-ї бригади знищує ворожі літаки
Командування Десантних військ показало, як боєць 81-ї бригади знищує ворожі літаки
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР оприлюднило список російських артилеристів, які скоїли злочини проти України

291-а бригада базувалася в Інгушетії.

ГУР оприлюднило список російських артилеристів, які скоїли злочини проти України
Фото: ГУР МО

Головне управління розвідки Міністерства оборони здобуло список військовослужбовців 291-ї артилерійської бригади 58-ї армії Південного військового округу РФ (в/ч 64670, Республіка Інгушетія, Сунженський р-н) що скоюють воєнні злочини проти народу України.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

"Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - додали у ГУР.

Список окупантів з 291-ї артилерійської бригади, що скоїли злочини проти українців, можна побачити за цим посиланням.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців 117 окремого транспортного авіаційного полку (військова частина 45097, місто Омськ РФ), які беруть участь у війні проти України.

8 березня ГУР МО оприлюднило дані російських військових, які здійснюють ракетні обстріли українських міст. Серед військових злочинців – особи, які зрадили Україну у 2014 році. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також