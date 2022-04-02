​ДСНС: у більшості областей, в яких були повітряні тривоги, ніч минула без ушкоджень

За останню добу від російських окупантів звільнено кілька сіл неподалік Чернігова.

У багатьох областях України ніч минула з повітряними тривогами, але без ушкоджень. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Відносно спокійно було на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, у Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській областях, на Житомирщині та Черкащині.

Також відносно спокійно ніч минула на Миколаївщині, де тривають рятувально-пошукові роботі після ракетного удару в м. Миколаєві, та у Запорізькій області, яка близько півночі прийняла велику колону біженців з Маріуполя, Бердянська, Мелітополя.

Чернігівська область: вечір та ніч у Чернігові відносно спокійно без обстрілів, кілька повітряних тривог.

За останню добу від російської армії звільнено кілька сіл в безпосередній близькості та неподалік Чернігова. Після розмінувань та за наявності більш менш безпечного шляху Чернігівська обласна військова адміністрація направляє у ці села гуманітарну допомогу (продукти, ліки).

Київська область: декілька повітряних тривог за ніч. Ситуація контрольована. ЗСУ та сили оборони продовжують зачистку населених пунктів в Бучанському, Вишгородському, Броварському районах. Територія замінована, зруйнована. Є дрг супротивника. Окупанти продовжували відведення військ.

Дніпропетровщина: цієї ночі — 10 ракетних ударів, 4 ракети збито. Росіяни пошкодили інфраструктурні об’єкти у Дніпрі та Кривому Розі. Двоє людей поранено.

Полтавщина: удар у Полтаві по одному з інфраструктурних обʼєктів уночі. Вранці — удари по Кременчуку по інфрастурктурних обʼєктах. Всі відповідні служби працюють. Інформацію про постраждалих уточнюється.

Харків: вночі тривав хаотичний артилерійський обстріл житлових районів. По області - бої тривають в Ізюмському напрямку. З населених пунктів, що поряд, евакуювали ще 1500 осіб. Окупанти вчора острілювали і Дергачівський район, жертв немає.

Донеччина: Очеретинська громада (Новоселівка, Новобахмутівка) — обстріли. Інформація щодо руйнувань та кількості поранених з’ясовується. Маріуполь залишається в облозі. Гуманітарний караван Червоного хреста до міста не зайшов, повернувся.

Луганщина: від обстрілів постраждали міста Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Гірське, населених пунктів Березове, Тошківка. Там пошкоджено або зруйновано 31 об’єкт – 27 житлових будинків, будівля комунальної служби в Сєвєродонецьку, інші об’єкти інфраструктури. Поблизу Сєвєродонецька горить Борівське лісництво. Вчора евакуювали 1300 людей.

На Херсонщині: вибухи та обстріли протягом останньої доби. Найбільше - у Бериславському та Херсонському районах. Внаслідок боїв є постраждалі. Знищена та зруйнована інфраструктура. Прокуратура відкрила провадження про вбивство цивільних.

Нагадаємо, минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 75 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж 67, зокрема пожеж, спричинених обстрілами – 20.