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Сервіс знайомств Badoo перестав працювати в Росії та Білорусі

Акаунти зареєстрованих користувачів продовжать працювати з обмеженими функціями.

Сервіс знайомств Badoo перестав працювати в Росії та Білорусі
Фото: Wikipedia

Сервіс знайомств Badoo перестав працювати в Росії та Білорусі. Про це повідомляє російське інформаційне агенство ТАСС з посиланням на сайт сервісу.

"На жаль, Badoo.com більше не працює в Росії. Однак ваш профіль та обмежені функції все ще доступні в додатку Badoo, якщо ви вже маєте версію мобільного додатку", - йдеться на сайті Badoo.

Як додає ТАСС, раніше компанія Bumble Inc., яка є власником сервісу  Badoo, оголосила про закінчення своєї діяльності в Росії. Також компанія видалила всі свої додатки з App Store та Google Play в Росії та Білорусі.

Нагадаємо, що французька компанія Auchan не має наміру йти з російського ринку.  В Росії працює 231 фізичний магазин, а також інтернет-магазин. 

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