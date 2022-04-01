Українські військові на сході України знищили до 280 російських загарбників

Першого квітня українські військові на сході знищили до 280 російських загарбників. Про це повідомляють в оперативно-тактичному угрупуванні "Схід".
"Українські воїни знищили:
- особового складу – до 280
- танків – 6
- БТР – 22
- БМП – 19
- артилерійських систем, мінометів – 6
- РСЗВ – 2
- АТ – 14
- БПЛА – 3", - йдеться у повідомленні.
Крім того ворог шість разів намагався прорвати оборону українських захиників, але це російським окупантам не вдалося.
"Російські фашисти знають, що йдуть на вірну смерть, але з готовністю розстаються з життям, слідуючи незрозумілій, викривленій жорсткою пропагандою логіці. Навіщо? Чому? Мабуть, ми цього не дізнаємося, у мертвих рашистів не спитаєш", - додали в оперативно-тактичному угрупуванні.
Нагадаємо, що Росія перегруповує свої війська в Україні, щоб завдавати нових ударів і завершити війну парадом на 9 травня.