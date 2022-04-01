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Українські військові на сході України знищили до 280 російських загарбників

Окупанти шість разів атакували українських захисників.

Українські військові на сході України знищили до 280 російських загарбників
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Першого квітня українські військові на сході знищили до 280 російських загарбників. Про це повідомляють в оперативно-тактичному угрупуванні "Схід".

"Українські воїни знищили:

  • особового складу – до 280
  • танків – 6 
  • БТР – 22 
  • БМП – 19 
  • артилерійських систем, мінометів – 6 
  • РСЗВ – 2 
  • АТ – 14 
  • БПЛА – 3", - йдеться у повідомленні.

Крім того ворог шість разів намагався прорвати оборону українських захиників, але це російським окупантам не вдалося.

"Російські фашисти знають, що йдуть на вірну смерть, але з готовністю розстаються з життям, слідуючи незрозумілій, викривленій жорсткою пропагандою логіці. Навіщо? Чому? Мабуть, ми цього не дізнаємося, у мертвих рашистів не спитаєш", - додали в оперативно-тактичному угрупуванні.

Нагадаємо, що Росія перегруповує свої війська в Україні, щоб завдавати нових ударів і завершити війну парадом на 9 травня.

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