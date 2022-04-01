Українські військові на сході України знищили до 280 російських загарбників

Першого квітня українські військові на сході знищили до 280 російських загарбників. Про це повідомляють в оперативно-тактичному угрупуванні "Схід".

"Українські воїни знищили:

особового складу – до 280

танків – 6

БТР – 22

БМП – 19

артилерійських систем, мінометів – 6

РСЗВ – 2

АТ – 14

БПЛА – 3", - йдеться у повідомленні.

Крім того ворог шість разів намагався прорвати оборону українських захиників, але це російським окупантам не вдалося.

"Російські фашисти знають, що йдуть на вірну смерть, але з готовністю розстаються з життям, слідуючи незрозумілій, викривленій жорсткою пропагандою логіці. Навіщо? Чому? Мабуть, ми цього не дізнаємося, у мертвих рашистів не спитаєш", - додали в оперативно-тактичному угрупуванні.