В Україну від початку війни з Польщі повернулося 370 тисяч українців, - Politico

В Україну з Польщі повернулися 370 тисяч українців. Про це повідомляє видання "Дзеркало тижня" з посиланням на Politico.

Дані польської прикордонної служби свідчать, що у понеділок, 28 березня, приблизно 12 тисяч людей повернулися в Україну, у вівторок - 13 тисяч. Загалом від початку російського вторгнення в Україну поїхали 370 тисяч людей.

Видання Politico зазначає, що причини повернення українців додому різні. Наприклад, деякі люди так і не змогли знайти житло за межами спеціальних притулків на кордоні. У декого закінчилися гроші, а у Польщі спостерігаються затримки з соціальними виплатами для біженців.

Волонтери, що працюють на кордоні, допомогаючи українським біженцям, також відзначають, що на вокзалі у Перемишлі починають утворюватися черги українців, які хочуть повернутися. Люди прямують у Львів, Київ та Одесу.

Загалом, наразі Польща прийняла близько 2,3 мільйонів українців.