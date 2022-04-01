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Інформація закордонних ЗМІ про масову евакуацію маріупольців Червоним Хрестом є фейком, - Андрющенко

Радник міського голови Маріуполя зауважив, що йому невідомо, звідки іноземні журналісти отримали такі дані.

Інформація закордонних ЗМІ про масову евакуацію маріупольців Червоним Хрестом є фейком, - Андрющенко
Фото: Макс Требухов

Інформація, яку оприлюднило 1 квітня The Guardian про евакуацію маріупольців "Червоним Хрестом", виявилась фейком.

Про це в Telegram написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Звідки вони її отримали - невідомо, але ми отримали повне підтвердження від всіх компетентних осіб в Україні та Червоного хреста що ані таких домовленостей, ані повідомлень не було. Отаке. Буває що і відомі видання розповсюджують фейки", - зауважив Андрющенко.

Він закликав українців довіряти офіційним повідомленням.

Як відомо, The Guardian на своєму сайті 1 квітня оприлюднило інформацію з посиланням на Reuters, що за словами речника МКЧХ Юена Уотсона, влада України та Росії затвердила план евакуації. 

Фото: скрін сайту

За повідомленнями іноземних ЗМІ, в операції беруть участь 54 автобуси; команди організації не отримали дозволу на ввезення гуманітарної допомоги, тому залишилися без медикаментів. А пункт призначення для евакуйованих поки не визначено, але він буде в Україні.

Нагадаємо, міноборони Росії заявило, що 31 березня з 10:00 оголошує "режим тиші" для евакуації мирних жителів із Маріуполя до Запоріжжя. Однак українська сторона підтвердження цієї інформації не отримала.

1 квітня командир полку "Азов" спростував евакуацію керівництва захисників Маріуполя.

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