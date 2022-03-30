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Росія обіцяє припинити вогонь для евакуації людей із Маріуполя, Україна звернулась до МКЧХ

Україна наразі чекає на відповідь від Червоного Хреста.

Росія обіцяє припинити вогонь для евакуації людей із Маріуполя, Україна звернулась до МКЧХ
Маріуполь
Фото: NEXTA

Міністерство оборони Росії заявило, що 31 березня з 10:00 оголошує "режим тиші" для евакуації мирних жителів із Маріуполя до Запоріжжя. Однак, наразі українська сторона поки що не має підтвердження цієї інформації.

Про це в коментарі "Українській правді" розповіла міністерка реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Видання РБК пише, що Москва вимагає від Києва гарантувати безумовне дотримання "режиму тиші" у встановлений час і до 06:00 31 березня письмово повідомити про це російській стороні, представникам Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Верещук наголосила, що Україна надіслала офіційний лист Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) – і чекає на відповідь.

"Наші автобуси вже готові – як тільки буде режим припинення вогню, ми відразу поїдемо за людьми", - сказала міністерка.

Нагадаємо, Маріуполь окупований російськими військовими з 1 березня. У місті немає води, їжі, електроенергії, тепла, газу та зв'язку. 90% будинків у місті пошкоджені чи зруйновані. Окупанти продовжують депортувати мешканців міста на територію Росії. Вже відомо про понад 20 тисяч маріупольців, яких вивезли проти їх волі.

Сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1530 людей. З них 812 - з Маріуполя.

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