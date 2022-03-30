Росіяни двічі обстріляли склад Червоного Хреста у Маріуполі

Співробітники Червоного Хреста не були на об'єкті з 15 березня.

Склад Червоного Хреста в центрі Маріуполя зазнав щонайменше двох військових ударів. Це підтверджують нові супутникові знімки Maxar Technologies.

Про це 30 березня повідомив у своєму Telegram-каналі полк «Азов».

«Окупанти цілеспрямовано знищують будівлю, відмічену червоним хрестом на білому тлі авіаційними та артилерійськими обстрілами. Це є одним з найбільш зухвалих воєнних злочинів. Адже такими хрестами відмічаються місця, де можуть перебувати поранені, цивільні або гуманітарні грузи, – відзначили у полку «Азов». – Єдиними, хто так порушував правила ведення війни, були війська гітлерівської Німеччини, які також обстрілювали будівлі та транспорт позначені червоними хрестами».

CNN отримав супутниковий знімок від Maxar Technologies, який підтверджує повідомлення «Азову». Про це повідомляє CNN.

Посилаючись на додаткові зображення, які він зняв, Maxar Technologies припустив, що північний кінець складу був уражений десь між 19-22 березня, другий військовий удар у південній частині будівлі стався десь між 23-26 березня.

Дані сенсорних супутників із системи управління ресурсами NASA про пожежу також підтвердили, що 20 березня і щодня з 22 по 25 березня поблизу було виявлено ряд вибухів.

Речник Міжнародного комітету Червоного Хреста Джейсон Стразіузо підтвердив CNN, що це склад Червоного Хреста.«У нас немає команди на місці, тому у нас немає іншої інформації, в тому числі про потенційні жертви або розміри збитків, – сказав він. – Ми можемо сказати, що ми вже розподілили всю допомогу на складі.

За словами Стразіузо, співробітники Червоного Хреста не були на складі з 15 березня.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала світову спільноту засудити обстріл будівлі. «Це черговий військовий злочин російської армії відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду і грубе порушення Женевських конвенцій 1949 року», – сказала вона.

Нагадаємо, окупанти продовжують депортувати мешканців Маріуполя на територію Росії. Вже відомо про понад 20 тисяч маріупольців, яких вивезли проти їх волі.

Сьогодні 812 осіб змогли виїхати на власному транспорті з Маріуполя.