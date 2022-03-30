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Українські військові знищили три ворожі літаки над Харківщиною, - Командування Повітряних сил

За попередньою інформацією, це винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Українські військові знищили три ворожі літаки над Харківщиною, - Командування Повітряних сил

Над Харківщиною ЗСУ знищили 30 березня три російські літаки.

Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил на Харківщині уражено одразу три літаки рашистів, попередньо – винищувачі-бомбардувальники Су-34", - зазначили військові.

Нагадаємо, очільник Харківщини зауважив Олег Синєгубов, що після ліквідації ворожих повітряних цілей активність російської авіації різко зменшилася.

Раніше Росія обстріляла область з "градів" 280 разів упродовж доби.

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