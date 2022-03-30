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​"Спекулятивні конспірологічні версії, які мають тиснути на делегації", - Подоляк про "отруєння" на переговорах з Росією

Радник глави ОП наголосив, що така інформація покликана заважати учасникам перемовин "концентруватись на суті".

​"Спекулятивні конспірологічні версії, які мають тиснути на делегації", - Подоляк про "отруєння" на переговорах з Росією
Михайло Подоляк
Фото: Скріншот відео

Інформація про можливе отруєння членів української делегації та російського олігарха Романа Абрамовича під час переговорів з РФ - це "спекулятивні конспірологічні версії, які мають тиснути на делегації, створювати такий містичний ореол міжпереговорним процесам, заважати делегаціям концентруватись на суті, а не на формі".

Таку думку під час телемарафону висловив учасник переговорної групи, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він наголосив, що "вся делегація - в повному складі, з одного боку, з іншого боку. Працює пан Абрамович. Працюю я". 

"Не розумію, про яке отруєння взагалі можна говорити, коли всі працюють", - додав Подоляк.

Нагадаємо, в Туреччині відбувся шостий раунд переговорів української і російської делегацій. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк підбив підсумок перемовин. За його словами, на новий раунд можна очікувати через декілька днів і готуватися до зустрічі президентів України та РФ.

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