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Знищені будівлі, загиблі мирні та спалені авто. ДСНС показала відео зі звільненого від ворогів Ірпеня

Фахівці відновлюють понищене росіянами місто. 

Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила відео з Ірпеня – міста на Кивїщині, яке нині на 100% контролюється захисниками, але продовжує обстрілюватись росіянами.

Рятувальники займаються ліквідацією руйнувань та пошуком тіл загиблих мирних мешканців. Ролик оприлюднено в Telegram ДСНС. 

"Ірпінь... В мирний час наше покликання – рятувати життя. Але тепер війна. На окупованих територіях гинуть наші громадяни. І тому, ці страшні кадри роботи наших хлопців повинен бачити світ. Сьогодні ми не тільки допомогаємо рятувати, ми виносимо тіла наших людей, життя яких забрали вороги. Це тяжка і небезпечна робота, але і її потрібно робити", – зазначили рятувальники.

За оцінками місцевої влади, загинули щонайменше 300 цивільних, однак це число не є остаточним, адже пошук триває. 

Російські військові атакували Ірпінь, що в 5 кілометрах до Києва, з перших днів війни. 27 лютого мер міста Маркушин говорив, що атаку на місто відбито, але ворог почав обстрілювати його з повітря. Росіянами було захоплено близько 30% території. Станом на минулий тиждень ЗСУ контролювали 80% Ірпеня. 26 березня мер сказав, що в місті тривають важкі бої вже кілька днів. 

28 березня мер повідомив про звільнення міста від загарбників. Водночас повертатися туди поки небезпечно, бо місто обстрілюють, а також там багато мін.

По Ірпені ворог досі стріляє з "Градів", танків, мінометів та артилерії. Вогонь ведеться з боку Бучі та Ворзеля. 

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