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Понад 20 тисяч авто з гуманітарним вантажем перетнули український кордон за період вторгнення Росії, – ДПС

Найбільшу кількість вантажів везли з Польщі та Словаччини. 

Понад 20 тисяч авто з гуманітарним вантажем перетнули український кордон за період вторгнення Росії, – ДПС
Фото: Державна прикордонна служба України

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну в пунктах пропуску на державному кордоні було оформлено більш ніж 20 тисяч автомобілів з гуманітарним вантажем.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

"Такі транспортні засоби перетинають кордон у пріоритетному порядку, їх оформлення здійснюють у максимально стислі строки", – зазначили в ДПСУ.

Прикордонники повідомили, що найбільшу кількість гуманітарних вантажів везли з Польщі та Словаччини

Нагадаємо, за три тижні березня до України спрямували майже 150 тисяч тонн гуманітарної допомоги.

У словацькому місті Кошице розпочинає функціонувати європейський гуманітарний хаб Закарпатської ОВА, який міститиме пряму залізничну гілку зі Словаччини в Україну, аеропорт, розгалужену мережу магістралей з різними країнами та необхідну матеріально-технічну базу.

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