В Україні запустили чат-бот для організації евакуації мирного населення

Також запрацював сайт підтримки для людей, що живуть в зонах бойових дій.

В Україні створили чат-бот для організації евакуації мирного населення. Також запущено сайт підтримки для тих, хто хоче виїхати з зони бойових дій або отримати невідкладну допомогу.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко.

"В Україні запрацював телеграм чат-бот @Evacuation2022_bot та сайт підтримки для людей, які хочуть евакуюватись із зон бойових дій або отримати екстрену допомогу. Учора, у день анонсу можливостей системи, уже надійшло понад 600 звернень від громадян", – заявив він.

Заступник міністра додав, що для тих громадян, які виїхали за кордон і потребують отримання довідки про несудимість, найближчими днями запустять сервіс для її отримання дистанційно.

Ігор Бондаренко також зазначив, що впродовж декількох днів буде презентований новий сервіс отримання довідки про несудимість дистанційно, зокрема, з закордону.

На сайті для підтримки людей в зонах бойових дій є гаряча лінія Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: 0 800 50 17 20 (безкоштовно). Лінія працює цілодобово.