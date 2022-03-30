58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського упродовж 29 березня знешкодила кільканадцять одиниць техніки російського агресора.
Про це повідомили на Facebook-cторінці ОМПБр.
"Результатом любові нашої артилерії до техніки окупанта стало -14 одиниць "бойових колісниць" ворога", - зазначили військові.
Серед втрат техніки ворога:
- "Тигр" – 1 од. (знищено);
- 2С19 – 2 од. (1 система знищена);
- ГАЗ – 66 - 1 од (знищено);
- БМП – 1 од. (знищено);
- КАМАЗ КЕТЛ – 1 од. (знищено);
- КАМАЗ – 2 од. (пошкоджено);
- БРЄМ – 1 од. (пошкоджено);
- БТР – 3 од. (пошкоджено);
- ІМР – 1 од. (пошкоджено).
"Палимо з любов'ю", - зіронізували бійці бригади Виговського.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати російського агресора з 24 лютого по 30 березня склали близько 17 300 осіб. Танків у агресора поменшало на 605 одиниць.