"Палимо з любов'ю", - зіронізували українські військові.

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58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського упродовж 29 березня знешкодила кільканадцять одиниць техніки російського агресора.

Про це повідомили на Facebook-cторінці ОМПБр.

"Результатом любові нашої артилерії до техніки окупанта стало -14 одиниць "бойових колісниць" ворога", - зазначили військові.

Серед втрат техніки ворога:

"Тигр" – 1 од. (знищено);

2С19 – 2 од. (1 система знищена);

ГАЗ – 66 - 1 од (знищено);

БМП – 1 од. (знищено);

КАМАЗ КЕТЛ – 1 од. (знищено);

КАМАЗ – 2 од. (пошкоджено);

БРЄМ – 1 од. (пошкоджено);

БТР – 3 од. (пошкоджено);

ІМР – 1 од. (пошкоджено).

Фото: Міністерство оборони України

Фото: Міністерство оборони України

Фото: Міністерство оборони України

Фото: Міністерство оборони України

Фото: Міністерство оборони України

Фото: Міністерство оборони України

Фото: Міністерство оборони України

Фото: Міністерство оборони України

Фото: Міністерство оборони України

"Палимо з любов'ю", - зіронізували бійці бригади Виговського.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати російського агресора з 24 лютого по 30 березня склали близько 17 300 осіб. Танків у агресора поменшало на 605 одиниць.