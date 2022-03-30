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Оприлюднено дані співробітників ГРУ Росії, які воюють в Україні

“Недорозвідники, ми все знаємо про вас!"

Оприлюднено дані співробітників ГРУ Росії, які воюють в Україні

Головне управління розвідки України Міноборони України здобуло список військовослужбовців 1327-го центру застосування розвідувальних підрозділів та підрозділів спеціального призначення ГРУ Генштабу РФ, що скоюють воєнні злочини проти народу України.

“Недорозвідники, ми все знаємо про вас! Гарантуємо, що ніякий "центр" вас не підготує до гніву, який на вас чекає не тільки від нашого підрозділу, а й від усього народу України!” – йдеться в повідомленні.

Список, у якому 75 осіб, можна переглянути у PDF-форматі.

Вказано ПІБ, фото кожного окупанта, скан-копії їхніх водійських посвідчень, підрозділ, посада, військове звання.

Нагадаємо, українська розвідка раніше здобула список співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, які беруть участь у злочинній діяльності країни-агресора на території Європи.

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