В Україні запустили портал для викривачів активів осіб, що причетні до агресії Росії проти України

Cайт запустив Task Force, який взаємодіє з США та Європейським Союзом.

Український Task Force з розшуку, арешту та конфіскації активів причетних до воєнних злочинів Росії запустив Портал повідомлень викривачів про активи осіб, причетних до агресії РФ проти України.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Серед учасників Task Force: Офіс Генпрокурора, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Міністерство закордонних справ, Служба безпеки України, Національне антикорупційне бюро України, Національна поліція та Держфінмоніторинг.

Task Force взаємодіє з іншими країнами, зокрема із США та Європейським Союзом, щодо обміну даними про активи осіб, причетних до воєнних злочинів, а також щодо імплементації санкцій та протидії фізичним і юридичним особам, які порушують ці санкції.

«Для компенсації потерпілим та відбудови нашої країни ми розшукуємо майно воєнних злочинців, щоб мати змогу арештувати його в рамках кримінальних проваджень, а згодом конфіскувати. Кожен може допомогти нашій Task Force знайти активи російських чи білоруських посадовців, лідерів думок та всіх, хто організаційно, фінансово та інформаційно підтримує війну в Україні. Через новий ресурс ви можете швидко та зручно поділитися з нами відомою вам інформацією про їхні статки», – зазначила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Якщо ви маєте інформацію про майно згаданих осіб за кордоном, повідомте про це на Порталі, додали у прокуратурі.

Нагадаємо, сформовано міжнародну правову робочу групу, яка буде надавати підтримку Україні в забезпеченні правосуддя для жертв міжнародних злочинів, вчинених Росією в нашій країні.