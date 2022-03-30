У Київській області затримано чоловіка за посягання на життя поліцейських.
Про це повідомляє телеграм-канал Національної поліції України.
Співробітники столичного Управління патрульної поліції під час несення служби зупинили автомобіль “Audi Q7”, за кермом якого перебувала 52-річна киянка. Під час перевірки документів на авто поліцейські виявили ознаки підробки.
Після чого жінка здійснила телефонний дзвінок. Невдовзі на місце події приїхав чоловік водійки та ще чотири автомобілі з більш як 20 невстановленими особами, озброєними автоматами.
Невідомі оточили поліцейських і спрямували на них зброю, привівши її у бойову готовність. Чоловік киянки почав висловлюватися у бік патрульних нецензурною лайкою, звинувачуючи у безпідставній зупинці дружини, а згодом дав вказівку невідомим з автоматами відібрати зброю у патрульних.
Після інциденту зловмисники направились до міста Бровари Київської області.
За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва слідчі Голосіївського управління столичної поліції розпочали кримінальне провадження
Правоохоронці провели обшуки у приміщенні, де перебували нападники, та у їхніх автомобілях. 57-річному чоловікові оголошено про підозру.