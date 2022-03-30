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На Київщині затримали чоловіка, який разом з 20 озброєними невідомими погрожував поліцейським

У жінки зловмисника виявили документами з ознаками підробки.

У Київській області затримано чоловіка за посягання на життя поліцейських.

Про це повідомляє телеграм-канал Національної поліції України.

Співробітники столичного Управління патрульної поліції під час несення служби зупинили автомобіль “Audi Q7”, за кермом якого перебувала 52-річна киянка. Під час перевірки документів на авто поліцейські виявили ознаки підробки.

Після чого жінка здійснила телефонний дзвінок. Невдовзі на місце події приїхав чоловік водійки та ще чотири автомобілі з більш як 20 невстановленими особами, озброєними автоматами.

Невідомі оточили поліцейських і спрямували на них зброю, привівши її у бойову готовність. Чоловік киянки почав висловлюватися у бік патрульних нецензурною лайкою, звинувачуючи у безпідставній зупинці дружини, а згодом дав вказівку невідомим з автоматами відібрати зброю у патрульних.

Після інциденту зловмисники направились до міста Бровари Київської області.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва слідчі Голосіївського управління столичної поліції розпочали кримінальне провадження

Правоохоронці провели обшуки у приміщенні, де перебували нападники, та у їхніх автомобілях. 57-річному чоловікові оголошено про підозру.

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