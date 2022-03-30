Російські війська з ночі не припиняють обстрілювати Лисичанськ Луганської області. Якщо зранку росіяни вдарили по околицях міста, то тепер відкривають вогонь по інших його частинах. Удень 30 березня росіяни зруйнували дитячий садок.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Наші співробітники ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки попередніх обстрілів, а вже є інші об’єкти, які треба гасити, а потім розбирати там завали і шукати людей. Один з них – дитячий садок, який у минулому році тільки відремонтували", – зазначив Гайдай.

Він додав, що інформація стосовно постраждалих уточнюється.

Голова ОВА наголосив, що на таку кількість обстрілів рятувальників катастрофічно не вистачає.

Фото: Луганська ОВА

Уранці Гайдай повідомив, що вночі росіяни обстрілювали Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне і Кремінний. З-під завалів та з полум’я за ніч врятовано шістьох жителів Луганщини.

Згодом голова ОВА заявив, що вранці 30 березня російська армія знову завдала удару по Лисичанську на Луганщині. Зруйновано багато будинків. За оперативною інформацією, під завалами знайшли загиблого, 13 людей урятували.