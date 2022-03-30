За ніч з-під завалів і з полум'я врятовано шість жителів Луганщини

З-під завалів та з полум’я за ніч врятовано шість жителів Луганщини. Про це повідомляє губернатор області Сергій Гайдай.

Він написав, що росіяни сьогодні вночі обстрілювали Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне і Кремінний.

"Шість врятованих життів – надали допомогу всім, до кого дісталися. Це жителі Кремінної і Рубіжного. Співробітники ДСНС вчасно ліквідували пожежі та розібрали завали. Також через ворожі обстріли займання сталися у житлових будинках Сєвєродонецька та Кремінної, а також у двох магазинах в Сєвєродонецьку та Рубіжному. У декількох районах зруйновані гаражні комплекси", - повідомив Гайдай.

За його словами, з відносним потеплінням виникла ще одна проблема – після розірвання снарядів займаються ліси і трава: "Тільки за минулу ніч відповідні пожежі виникли у Кремінній (1,5 га), Царівці (0,5 га), Айдар-Миколаївці (0,5 га), Золотому-1 (0,5 га) та Лисичанську".

Також Гайдай повідомив, що за минулу добу відбито 4 атаки російських окупантів. Знищено 7 танків, 7 одиниць броньованої, 2 одиниці автомобільної техніки та протитанкову гармату.

Детальніше про події попередньої доби можна прочитати у зведенні Генштабу.