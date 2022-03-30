Борис Джонсон хоче надати Україні більш смертоносну зброю, - The Times

Учора Борис Джонсон заявив кабінету міністрів, що хоче надати Україні більш летальну військову допомогу, оскільки, на його думку, Володимир Путін «підливатиме масла у вогонь».

Про це пише видання The Times з посиланням на свої джерела в британському уряді.

Начальник штабу оборони адмірал сер Тоні Радакін провів брифінг для міністрів, у якому сказав, що війна в Україні стала «більш традиційною». За його словами, Україна перейшла від спроби дати відсіч російським військам до утримання та відвоювання території.

Відповідно, Велика Британія переходить до «нової фази» підтримки України, і уряд розглядає питання, яке військове обладнання може надати. «Українська армія не тільки утримує великі міста, вона змушує росіян відступати. Наша підтримка повинна змінитися так само», - передає видання слова адмірала.

Нагадаємо, учора Борис Джонсон заявив, що угоди про припинення вогню між Росією та Україною буде недостатньо для скасування санкцій проти країни-агресора. Навпаки, тиск на Путіна необхідно посилити як шляхом подальших економічних заходів, так і надання військової допомоги, щоб Росія повністю змінила курс, додав Джонсон.

Раніше Джонсон закликав НАТО збільшити поставки зброї для України.