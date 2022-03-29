Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зустрівся із творцем бойових турецьких дронів Bayraktar - Халуком Байрактаром.

Подоляк подякував за "суперзброю" і зазначив, що "Байрактари" ідеально вирішують будь-які завдання.

"Російська бронетехніка бездоганно горить у наших чудових полях. І горітиме далі. Бо "Байрактари" ідеально вирішують будь-які завдання – непомітно, страшно, руйнівно. Завжди буду вдячний автору та батькові суперзброї – Халуку за те, що ми переможемо", - написав радник голови ОП у Twitter.

Напередодні виробник "Байрактарів" Bayrak Makina презентував новий безпілотник з українським двигуном, який отримав назву Kızılelma ("червоне яблуко").

Bayraktar TB2 - це ударний оперативно-тактичний середньовисотний БПЛА з великою тривалістю польоту – понад 12 годин. Bayraktar TB2 може виконувати розвідувальні дії та вражати цілі високоточними ракетами й бомбами, бо здатний підіймати в повітря вантаж до 55 кг. Командування Військово-Морських Сил України у липні 2021 року отримало першу партію ударних дронів типу Bayraktar TB2 (SİHA).

26 жовтня минулого року ЗСУ вперше застосувала ударні дрони проти артилерії російських найманців на Донбасі - для знищення ворожої артилерії, яка обстріляла село Гранітне.