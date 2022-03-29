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ЄС узгодив план із 10 пунктів щодо українських біженців

План передбачає створення єдиної платформи ЄС з реєстрації біженців та протидію їх експлуатації.

ЄС узгодив план із 10 пунктів щодо українських біженців
Фото: president.gov.ua

Рада Європейського Союзу в понеділок одноголосно дала згоду на план із 10 пунктів щодо підтримки українських біженців та країн Європейського Союзу, які приймають їх основну частину. Про це за підсумками позачергового засідання міністрів внутрішніх справ країн ЄС і Шенгенської зони заявили глава МВС Франції Жераль Дарманен і єврокомісарка з внутрішніх справ Йлва Йоханссон, повідомляє Deutsche Welle.

Засідання відбулося в Брюсселі у понеділок, 28 березня. У ньому також взяв участь через відеозв'язок міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Цей план передбачає створення платформи ЄС з реєстрації всіх тих, хто прибуває, та тих, хто подається на тимчасовий захист", - пояснила Йоханссон перший пункт схваленого плану. Зараз ця реєстрація відбувається лише в рамках кожної держави Євросоюзу, без обміну інформацією між національними системами.

План передбачає також розробку заходів із протидії експлуатації українських біженців кримінальними угрупованнями, зазначила Йоханссон. 

Окремий пункт стосується прийому дітей, зокрема тих, які прибули на територію Євросоюзу без дорослих. Також у Раді ЄС вирішили активувати спеціальну платформу з протидії криміналу.

За даними єврокомісарки, кількість біженців з України, які прибувають на територію ЄС, скорочується. Якщо у пікові дні прибували понад 200 тисяч людей, які рятуються від війни Росії проти України, то тепер ця цифра скоротилася до 40 тисяч. 

Загалом же до Євросоюзу прибули 3,8 мільйона українських біженців, з яких половина - діти, зауважила Йоханссон. 

Нагадаємо, раніше Ілва Йоханссон також заявила, що Європейський Союз має створити стимули для українців, які прибули під час війни до Польщі, переїхати до інших країн ЄС

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