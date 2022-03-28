"Новая газета" зупинить роботу до кінця війни в Україні

Зупинено випуск і на папері, і онлайн.

"Новая газета" вирішила зупинити роботу до закінчення “спеціальної операції на території України”.

Про це йдеться на сайті видання.

“Ми отримали ще одне попередження Роскомнагляду. Після цього ми зупиняємо випуск газети на сайті, у мережах та на папері – до закінчення “спеціальної операції на території України””, – йдеться у повідомленні.

Перше попередження газеті Роскомнагляд виніс виданню ще 22 березня. Воно було пов'язане нібито з відсутністю маркування “іноземного агента” в одному з матеріалів.

У РФ два попередження Роскомнагляду на рік загрожують відкликанням ліцензії ЗМІ.

Нагадаємо, головний редактор “Нової газети”, нобелівський лауреат Дмитро Муратов взяв офлайн участь в інтерв’ю президента України Володимира Зеленського російським ЗМІ.

У 2019 році Путін підписав закон, що дозволяє визнавати громадян "іноземними агентами". З квітня 2021 року в Росії також "іноагентами" оголосили цілу низку незалежних ЗМІ, включно з "Медузою", VTimes (якому довелося закритися), "Інсайдером", телеканалом "Дождь", виданням "Важные истории", "Медіазоною".