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Міністри G7 домовились не платити Росії за газ у рублях

Відповідне рішення оголосив міністр енергетики Німеччини. 

Міністри G7 домовились не платити Росії за газ у рублях
Роберт Хабек
Фото: FB

Міністр енергетики Німеччини Роберт Хабек оголосив, що країни Group of 7 домовились не платити Росії за імпорт газу в рублях, як вона того вимагає.

Про це пише Washington Post із посиланням на заяву Хабека в понеділок. 

”Всі міністри G7 повністю згодні з тим, що це (сплата в рублях. – Ред.) одностороннє та явне порушення існуючих контрактів”, – сказав він.

Хабек додав, що ”платежі в рублях неприйнятні, і ми будемо закликати компанії не виконувати вимогу”.

Ультиматум про сплату за газ в російський валюті висував Путін. Його речник Дмитро Пєсков говорив, що РФ ”явно не збирається постачати газ безоплатно” у відповідь на питання, чи можуть припинитися поставки енергоресурсів у випадку недотримання вимоги. 

Нагадаємо, нещодавно РФ заявила, що братиме опалту за газ винятково в рублях. Це викликано бажанням окупантки укріпити свою валюту та оголосити Європі економічну війну, заявляв голова Офісу президента Андрій Єрмак. 

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що на думку аналітиків, такий крок Путіна – це спроба зіграти на енергетичних потребах Європейського Союзу, щоб в результаті ослабити санкційний тиск. Керівництво РФ розраховує, що на таку пропозицію пристане котрась із країн ЄС і таким чином послабиться єдність Заходу.

Після цього ультиматуму прем’єр-міністр Словенії Янез Янша перед самітом ЄС у Брюсселі заявив, що жодна європейська країна не платитиме Росії за поставлений газ у рублях. 

Тоді ж прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що якщо Росія вимагатиме від європейських країн платити за постачання газу в рублях, ціна також має бути переглянута. Канцлер Німеччини Олаф Шольц також відкинув вимогу Росії платити за російський газ у рублях.

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