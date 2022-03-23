Рішення Росії перевести розрахунки за газ у рублі - спроба укріпити рубль і оголосити економічну війну ЄС, - Єрмак

На думку очільника ОП, Захід може нанести удар по Росії нафтовим ембарго.

Росія заявила, що братиме гроші за газ лише в рублях. Це спроба укріпити свою валюту - рубль, а також оголосити економічну війну Євросоюзу.

Таку думку озвучив у своєму Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Але Захід може нанести удар по Росії нафтовим ембарго, яке призведе до падіння економіки РФ. Зараз це буде ключовою економічною битвою, і колективний Захід має її виграти", - наголосив очільник ОП.

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що на думку аналітиків, такий крок Путіна – це спроба зіграти на енергетичних потребах Європейського Союзу, щоб в результаті ослабити санкційний тиск. Керівництво РФ розраховує, що на таку пропозицію пристане котрась із країн ЄС і таким чином послабиться єдність Заходу.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз не буде застосовувати санкції проти російських нафти і газу. Раніше він повідомляв, що санкції проти Росії в енергетиці будуть непропорційно великим тягарем для Угорщини.

А віцеканцлер, міністр у справах економіки та захисту клімату ФРН Роберт Габек заявив, що залежність Німеччини від російського газу була "просто безглуздою". Днями Німеччина домовилася з Катаром про енергетичне партнерство, щоб зменшити залежність від російського блакитного палива.

Цього тижня лідери Євросоюзу обговорять з президентом США Джо Байденом застосування нафтового ембарго проти РФ. Ще на початку березня майже сто депутатів Європарламенту закликали накласти ембарго ЄС на імпорт газу та нафти з Росії.