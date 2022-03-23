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Варшава висилає близько 40 російських дипломатів, – Onet

Їх підозрюють у "несумнісній зі статусом дипломата" – іншими словами, шпигунстві. 

Варшава висилає близько 40 російських дипломатів, – Onet
Фото: poland-ukraine.com.ua

Варшава висилає близько 40 російських дипломатів через підозри в шпигунстві. Про це пише один з найбільших польських порталів Onet із посиланням на джерела в уряді.

Рішення про висилку дипломатів повʼязане з тим, що вони вели несумісну зі статусом дипломата діяльність. 

Серед цих росіян є і співробітники посольства РФ у Варшаві. 

Офіційно інформацію про рішення вислати дипломатів Росії мають опублікувати вдень 23 березня. 

Нагадаємо, 21 березня головред "Цензор нет" Юрій Бутусов повідомив, що російський винищувач-бомбардувальник зайшов у повітряний простір Польщі. Винищувач пролетів над українською Волинню о 13.15 і перетнув повітряний простір Польщі. 

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