Росія хаотично мінує українські території і влаштовує показову роздачу "гумдопомоги" в окупованих регіонах, - Генштаб

Також агресор розглядає можливість оточення окремих угруповань військ ЗСУ, щоб висувати нові ультиматуми під час переговорного процесу.

Країна-агресор зірвала всі терміни наступальної операції на Україну, тому продовжує знищувати інфраструктуру українських населених пунктів. Також РФ розглядає можливість оточення окремих угруповань військ ЗСУ, щоб висувати нові ультиматуми під час переговорного процесу.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Російські окупанти, в порушення норм міжнародного гуманітарного права, не припиняють вогнем артилерії, ударами ракет та авіації цілеспрямоване знищення інфраструктури міст, а хаотичне мінування місцевості та знищення сільськогосподарської техніки ставить під загрозу початок посівної кампанії в окремих регіонах України", - зазначили в Генеральному штабі.

На Слобожанському напрямку, в місті Вовчанськ, окупаційні війська організовували показову роздачу так званої "гумдопомоги". Отримати її могли жителі після того, як поставили підпис. При собі повинні бути мати при цьому український паспорт.

На Волині, Поліссі, Сіверщині й Таврійському напрямку дії противника змін не зазнали, повідомили в Генштабі.

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області російські окупаційні війська через проблеми з логістичним забезпеченням, намагалися поповнити запаси палива, забираючи його в аграріїв і жителів населених пунктів.

"Попри це угруповання сил оборони продовжує оборонну операцію проти загарбників і завдає противнику значних втрат ... Сили оборони України продовжують боронити Україну як на землі так і в повітрі, поступово звільняючи її від російських окупантів", - наголосили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, в аграрному комітеті ВР повідомили, що в багатьох ключових регіонах України немає фізичної можливості розпочати сівбу, а в низці областей є загроза мінувань російськими окупантами сільськогосподарських угідь.

23 березня Повітряні сили України збили над Харківською областю два ворожі літаки. А окупанти обстріляли залізничну станцію Очеретине в Донецькій області.