У Росії збираються визнати співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою

До народів, що історично проживають на території РФ, включено білорусів та українців.

До Держдуми РФ внесли законопроєкт про визнання співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою. Також пропонується уточнити перелік народів, що історично проживають на території Росії.

Як повідомляє російське інформагентство ТАСС, законопроєкт вніс перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками Костянтин Затулін з путінської партії "Єдина Росія". Документ розміщений у думській електронній базі у понеділок, 28 березня.

Як зазначається в пояснювальних документах, "законопроєкт усуває недоліки невиправдано широкого тлумачення ключового поняття "співвітчизник". Зокрема, пропонується визнавати співвітчизниками осіб, які "володіють російською мовою <...> і належать до народів, що історично проживають на території Росії", а також тих осіб, "чиї прямі предки народилися чи проживали на території Російської Федерації".

"При цьому враховується, що за минулі після розпаду СРСР 30 років виросло нове покоління співвітчизників, які не мали громадянства СРСР. У зв'язку з визначенням поняття "співвітчизник" виключено зв'язок з громадянством СРСР", – наголошується у супровідних матеріалах.

Законопроєктом також пропонується уточнити перелік народів, що історично проживають на території Росії. Зокрема, до переліку включено представників білоруського та українського народів, представників корінних нечисленних народів.

Нагадаємо, у січні 2018-го Затулін пропонував відмовитися від визнання кордонів з Україною, денонсувавши Договір про дружбу, співпрацю і партнерство між Росією і Україною в тій частині, де країни визнають територіальні кордони одна одної. На думку депутата Думи, договір "односторонньо вигідний" Україні.

На думку президента Володимира Зеленського, нині Росія робить усе, щоб на території України відбулася дерусифікація. Глава держави наголосив, що в Україні немає і ніколи не було мовної проблеми, а окупанти роблять усе, щоб наші люди самі уникали російської мови. Тому що російська мова асоціюватиметься з вибухами та вбивствами. І

Зеленський зазначив, що після того як Росія почала нове воєнне вторгнення в Україну, російська мова назавжди зникне з повсякденного життя громадян.