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Зеленський повідомив канцлеру Німеччини про воєнні злочини Росії

Президент закликав посилювати санкційний тиск. 

Зеленський повідомив канцлеру Німеччини про воєнні злочини Росії
Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Він повідомив його про хід агресії та злочини Росії.

Про це президент України повідомив у Twitter.

”Обговорив з Федеральним канцлером перебіг переговорного процесу. Повідомив про хід протидії агресії та злочини РФ. Висловив подяку за допомогу, яку надає Німеччина. Тиск на Росію має продовжуватися, санкції – посилюватися”, – зазначив він. 

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти України в Німеччині зареєструвались більше 266 000 вимушено переміщених громадян України. ФРН надає Україні й іншу підтримку. Водночас президент закликає німецький бізнес відмовитися від усіх звʼязків із Росією та позбутися енергозалежності від окупантки. 

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