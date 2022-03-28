РФ продовжує нарощувати угруповання навколо столиці попри заяви керівництва про зміну завдань, – Генштаб ЗСУ

Росія зосередилась на виході на адмінкордони Донецької і Луганської областей та утриманні контролю над тимчасово зайнятими територіями. Водночас вона продовжує нарощувати угрупування навколо Києва.

Військомати продовжують набирати росіян до так званих підрозділів добровольців, які будуть залучатися для окупаційного "порядку” на захоплених територіях. Серед вимог до кандидатів – задовільний стан здоровʼя. Військовий досвід та відсутність судимості не є обовʼязковими, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

”Незважаючи на заяви посадових осіб міністерства оборони та генерального штабу російської федерації щодо зміни планів та пріоритетних завдань, противник продовжує нарощування угрупування військ навколо столиці. Російські війська продовжують безуспішні спроби зайняти позиції, з яких можна було б атакувати або оточити Київ”, – заявили в Генштабі.

Оборонці продовжують захист Маріуполя. Окупанти зазнали за цим напрямком великих втрат, а опір захисників стримує розвиток їхнього наступу за іншими напрямками.

Херсон продовжує спротив окупації, тож ворог змушений все більше зосереджувати сили російських військових та росгвардії для утримання міста під своїм контролем.

”Відбулося перекидання близько 150 осіб з південної осетії на тимчасово окуповану територію АР Крим для подальших їх дій у сусідніх областях України. Також зафіксовано проведення заходів з прихованої мобілізації населення так званої південної осетії з метою подальшого його залучення до війни з Україною”, – зазначили в повідомленні.

Генштаб вважає, що приведення підприємств російського оборонно-промислового комплексу з виробництва ракет на цілодобовий режим роботи свідчить про суттєве зменшення арсеналу ракетного озброєння. Однак через санкції, які передбачають заборону на ввезення в Росію високотехнологічної продукції, РФ муситиме робити імпортозаміщення та самостійно виготовляти радіоелектронне устаткування, яке є важливим компонентом технологічного процесу виготовлення ракет. Близької перспективи, що вона це зможе, немає.

Нагадаємо, втрати Росії станом на ранок 28 березня складали понад 17 000 осіб, 586 танків та 123 літаки. При цьому супротивник продовжує нарощувати сили і проводить приховану мобілізацію, набираючи навіть увʼязнених.