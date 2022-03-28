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Під Черніговом волонтери потрапили під обстріл окупантів

Команда доправляла життєво необхідний вантаж для мешканців міста.

Під Черніговом волонтери потрапили під обстріл окупантів
обстріли у Чернігові
Фото: Cуспільне

Сьогодні біля Чернігова під артилерійський обстріл російської армії потрапили волонтери, які везли вантаж для військових та містян.

Про це пише Суспільне з посиланням на голову ВГО “Лицарський Хрест”, волонтерку Оксана Тунік-Фриз.

Команда доправляла життєво необхідний вантаж для мешканців Чернігова. Це була спроба не залишити без ліків, оснащення і харчів як наших військових, так і містян.

За її словами, команда отримала контузії та поранення різного ступеню тяжкості, зокрема важке черевне поранення. Вантаж та автомобілі – знищені.

“Головне, що всі живі. Одна людина отримала контузію. Два інших хлопця у важкому стані. Один прооперований, у важкому стані, інший отримав осколкове поранення середньої тяжкості, йому надали медичну допомогу, він в стабільному стані зараз”, – сказала вона.

Нагадаємо, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків потрапив під обстріл на під’їзді до Чернігова, куди доставляли гуманітарну допомогу. 

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