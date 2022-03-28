Україна отримує розвідувальні дані зокрема через джерела в Кремлі, – Буданов

Україна отримує розвідувальні дані за допомогою агентури, зокрема і через джерела в Кремлі. Про це керівник Головного управління Міноборони бригадний генерал Кирило Буданов розповів у інтервʼю Coffee or die. Уривки з нього навели в Telegram ГУР Міноборони.

За його словами, українцям вдалося проникнути у багато секторів російського військового, політичного та фінансового керівництва та використовувати добуту інформацію з великою користю.

Як приклад він навів удар по російському великому десантному кораблю в порту Бердянська. Буданов стверджує, що ракета вдарила в той самий момент, коли до судна підійшли бензовоз і вантажівка з боєприпасами. Це вдалося завдяки розвідці.

Наявність агентів у керівництві Росії, зокрема в адміністрації Путіна, є надзвичайно корисною для України, сказав генерал Буданов. Агентурна розвідка була посилена швидко зростаючими можливостями кіберрозвідки України, які, як стверджує він, дають глибоке розуміння військових планів Росії.

“Ми досягли значного прогресу в кіберрозвідці”, – зазначив начальник ГУР МО України.

Він переконаний, що Україна змогла “дуже добре побачити обіг російських грошей”, а також має дані про паливну сферу та інновації в озброєнні.

“Всього через два дні після вторгнення Росія зрозуміла, що все йде не так добре, як вони сподівалися. Тому російське керівництво склало плани дій на наступні 30 та 60 діб (так звані Д 30 та Д 60). Ми пережили перший період (Д 30) і росіяни зазнали невдач. Оскільки ми розуміємо, що Росія робить, ми віримо, що Д 60 також буде невдалим”, – заявив він.

Буданов вважає, що росіяни працюють примітивно.

”Військове керівництво Росії бачить свої втрати та кидає в бій нові сили. У російських командирів не вистачає часу на планування операції, тому вони кидають своїх людей на знищення, а ми їх знищуємо”, – додав керівник ГУР.

Буданов каже, що Україна може стояти ще довго у протистоянні Росії.

“Ми стоїмо і можемо стояти довго. Ми до цього готові. Ми звільнимо всі тимчасово окуповані території України. Але нам потрібна допомога. Нам потрібні серйозні системи протиповітряної та протиракетної оборони, артилерійські системи калібру 155-мм і більше, а також бойова авіація”, – перерахував керівник ГУР Міноборони.

При цьому особливу увагу Кирило Буданов приділив потребі України у літаках п’ятого покоління.

“Нам не потрібні застарілі літаки четвертого покоління. У нашого ворога – більша частина бойової авіації четвертого покоління плюс. Наші пілоти, використовуючи застарілі літаки, знищують більш сучасну авіацію ворога, та здатні опанувати літаки п’ятого покоління. Я не маю сумнівів у майстерності українських льотчиків”, – зазначив Буданов.

Нагадаємо, Україна постійно наголошує на необхідності отримання літаків, які будуть захищати небо для збереження життів мирних українців, яких вбивають російські ракети та авіабомби.