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У Харкові змінився час комендантської години

У комендантський час заборонено пересуватися містом пішки чи на автомобілі.

У Харкові відсьогодні змінюється час комендантської години – із 20:00 до 06:00.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Він нагадав, що у комендантський час заборонено пересуватися містом пішки чи на автомобілі.

Нагадаємо, у столиці та в Київській області змінили час комендантської години. Від сьогодні, з 28 березня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше. Тобто триватиме з 21:00 до 6:00 ранку.

Вчора змінили режим комендантської години і у Сумській області. Обмеження діятимуть з 20:00 вечора. Завершуватися комендантська година о 5:00 годині ранку.

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