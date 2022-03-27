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На Сумщині змінили тривалість комендантської години

Тепер обмеження діятимуть з 20:00 вечора.

На Сумщині змінили тривалість комендантської години
Фото: sumy.today

У Сумській області змінили режим комендантської години, рух транспорту та громадян без перепусток у цей час заборонений.

Таке розпорядження видав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Тепер обмеження діятимуть з 20:00 вечора. Завершуватися комендантська година на Сумщині буде о 5:00 годині ранку.

"Згідно з розпорядженням голови Сумської обласної військової адміністрації відтепер перебувати на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток, а також рух транспортних засобів ЗАБОРОНЕНО з 20:00 до 5:00!", – повідомив Живицький.

Нагадаємо, що ввечері 26 березня у звільнений від російських окупантів Тростянець на Сумщині була спрямована колона гуманітарної допомоги.

26 березня українські військові бригади "Холодний Яр" за допомогою територіальної оборони та місцевих партизанів звільнили від російських окупантів місто Тростянець

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