Нафтобази у Львові і Дубні вщент зруйновані

Нафтобази у Львові та Дубні (Рівненька область), обстріляні вчора російськими ракетами, вщент зруйновані. Про це повідомили очільники обласних державних (військових) організацій Максим Козицький і Віталій Коваль.

На Львівській нафтобазі, за словами голови Львівської ОВА, пожежу вже загасили.

"Підрозділи ДСНС ліквідовували пожежу протягом усієї ночі. Повністю загасити вогонь вдалося о 7-й годині ранку", - зазначив Козицький.

На нафтобазі в Дубні пожежа локалізована, але вогонь ще є.

"На жаль, база догорає. Знищення великі. Слава богу, без людських жертв, але база зруйнована повністю", - зазначив очільник Рівненської ОВА Коваль в ефірі телеканалу "Еспресо".

Нагадаємо, вчора, 26 березня, у Львові пролунало кілька вибухів, унаслідок чого зайнялася нафтобаза. Невдовзі ракета влучила і в нафтобазу в Дубні Рівненської області. Людських жертв немає.