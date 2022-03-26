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Посівна стартувала в 11 регіонах України

Торік у цей самий час вона ще не починалась.

Посівна стартувала в 11 регіонах України
Фото: EPA/UPG

Посівна стартувала в 11 регіонах України, тоді як торік у цей самий час вона ще не починалась.

Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Ми безмежно вдячні нашим аграріям і всім, хто сьогодні працює в полі, аби забезпечити країну продовольством”, — сказав Денис Шмигаль.

Він зазначив, що Уряд ухвалив рішення про доступ аграріїв до безвідсоткових фінансів та вживає заходів для зниження цін на паливо. 

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив низку рішень, які полегшують доступ виробників сільгосппродукції до, зокрема, пального, пестицидів та агрохімікатів в умовах воєнного стану.

Дозволено введення в обіг бензину та дизельного пального екологічних класів Євро3 і Євро 4. Спрощено проходження митних процедур для постачання нафтопродуктів. Завдяки цьому буде залучено додатковий ресурс пального для потреб с/г виробників.

Крім того, скасовано акциз на пальне та зниження ставки ПДВ з 20 % до 7 % (№ 7137-д).

Також уряд спростив умови їхнього перевезення автомобільним транспортом. Продовжено також строк дії допусків на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами й агрохімікатами. Ця норма поширюється на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів після його припинення або скасування.

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