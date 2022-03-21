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Шмигаль анонсував щомісячну допомогу для переселенців, виплати на дітей та для роботодавців

Сьогодні стартує реєстрація тимчасових переселенців територіальними громадами та ЦНАПами. 

Шмигаль анонсував щомісячну допомогу для переселенців, виплати на дітей та для роботодавців
Фото: EPA/UPG

Розпочинається реалізація програми допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Програма має три напрямки: гроші, робота, житло. Всі три програми вже затверджено Урядом України. 

Програма починає працювати відсьогодні, 21 березня  з реєстрації тимчасових переселенців територіальними громадами та ЦНАПами. З 30-го березня запрацює реєстрація через Дію.

Так, держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну грошову щомісячну допомогу в сумі 2 тисячі гривень

“Просто, через Дію, на картку в банку. Без зайвих паперів. Без бюрократії. Всім, хто переїхав з районів активних бойових дій”, – сказав Шмигаль.

Також 3 тисячі гривень будуть виплачені на кожну дитину, яка через війну вимушено переїхала в більш безпечні регіони.

Окрім того, держава починає виплати тим роботодавцям, які беруть на роботу переселенців з постраждалих регіонів: 6500 гривень – за кожного працевлаштованого. Ці кошти роботодавці будуть витрачати на оплату праці таких працівників.

“Ще раз звернусь до підприємців. Держава підтримує вас у вашому бажанні продовжувати роботу там, де це можливо. Повна дерегуляція бізнесу, спрощення податкової системи, доступні кредити”, – додав прем’єр.

Він нагадав, що тиждень тому Уряд вже прийняв рішення про механізм компенсації комунальних витрат громадам, які надають безкоштовний прихисток переселенцям у школах, садочках, будинках культури та комунальних установах.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що компенсацію за комунальні платежі також отримуватимуть сім’ї, які приймають переселенців у себе вдома. Їм платитимуть 450 грн в місяць за кожного, кому допомогли.

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