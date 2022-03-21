Шмигаль анонсував щомісячну допомогу для переселенців, виплати на дітей та для роботодавців

Розпочинається реалізація програми допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Програма має три напрямки: гроші, робота, житло. Всі три програми вже затверджено Урядом України.

Програма починає працювати відсьогодні, 21 березня – з реєстрації тимчасових переселенців територіальними громадами та ЦНАПами. З 30-го березня запрацює реєстрація через Дію.

Так, держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну грошову щомісячну допомогу в сумі 2 тисячі гривень.

“Просто, через Дію, на картку в банку. Без зайвих паперів. Без бюрократії. Всім, хто переїхав з районів активних бойових дій”, – сказав Шмигаль.

Також 3 тисячі гривень будуть виплачені на кожну дитину, яка через війну вимушено переїхала в більш безпечні регіони.

Окрім того, держава починає виплати тим роботодавцям, які беруть на роботу переселенців з постраждалих регіонів: 6500 гривень – за кожного працевлаштованого. Ці кошти роботодавці будуть витрачати на оплату праці таких працівників.

“Ще раз звернусь до підприємців. Держава підтримує вас у вашому бажанні продовжувати роботу там, де це можливо. Повна дерегуляція бізнесу, спрощення податкової системи, доступні кредити”, – додав прем’єр.

Він нагадав, що тиждень тому Уряд вже прийняв рішення про механізм компенсації комунальних витрат громадам, які надають безкоштовний прихисток переселенцям у школах, садочках, будинках культури та комунальних установах.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що компенсацію за комунальні платежі також отримуватимуть сім’ї, які приймають переселенців у себе вдома. Їм платитимуть 450 грн в місяць за кожного, кому допомогли.