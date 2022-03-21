У Харкові після бомбардування російських військ загинув Борис Романченко – один із в’язнів німецьких концтаборів Бухенвальд та Дора-Міттельбау. Він мешкав в одному з багатоквартирних будинків, у який влучила російська бомба.

Фото: twitter.com/Buchenwald_Dora

Про це повідомляє Меморіал пам’яті концентраційних таборів Бухенвальд та Дора-Міттельбау. Романченко був одним із звільнених із цих таборів і раніше працював із фондом меморіалу, був віцепрезидентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора.

"Як ми дізналися від родичів, наш друг Борис Романченко, який пережив концтабори Buchenwald, Peenemünde, Dora і BergenBelsen, загинув минулої п'ятниці внаслідок вибуху бомби у своєму будинку в Charkiw. Ми глибоко стривожені", – сказано в повідомленні Меморіалу.

В організації додали, що 2012 року під час вшанування річниці визволення концтабору Бухенвальд Борис Романченко (на фото – другий праворуч) зачитав клятву Бухенвальда "будувати новий світ миру і свободи".

Фото: twitter.com/Buchenwald_Dora

Як повідомляли, учора Росія активізувала обстріли будинків у Харкові.