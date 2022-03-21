На Київщині гуманітарна катастрофа вже в трьох громадах, деякі населені пункти – на межі

Макарівська, Бучанська громади та села Петрушки і Шпитьки – під обстрілами.

Найбільш небезпечними напрямками Київської області є Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, Немішаєв, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун, північ Вишгородського району.

Бої з ворогом йдуть на Житомирській трасі, в Ірпені та Гостомелі. Макарівська і Бучанська громади, села Петрушки та Шпитьки – під обстрілами. Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк в Telegram.

Він зауважив, що по Петрушкам і Шпетькам стріляли цієї ночі.

В Бучанській та Немішаєвській громадах ворог окопався, гуманітарна катастрофа в Іванківській, Димерській, Поліській громадах. Славутич досі заблокований.

На межі гуманітарної катастрофи Клавдієво-Тарасове (Немішаєвська громада), Северениківка (Макарівська громада), Березівка (Макарівська громада), Миколаївка (Димерська).

Зафіксовано пересування російських військ по Бородянській, Дмитрівській, Гостомельській, Баришівській, Калитянській, Великодимерській та Калинівській громадах.

За останню добу евакуювали з області 3310 людей. В Бородянській громаді евакуація зривається.

Білоцерківський, Бориспільський, Фастівський та Обухівський райони – ситуація контрольована, вночі обстрілів не було.

Нагадаємо, на 21 березня заплановані такі коридори в Київській області:

Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ. Місце зборів: тренінговий центр ГУНП.

Автобуси для евакуації будуть направлені з Вишгорода.

До колони можна приєднатись на приватному транспорті з населених пунктів, розташованих поряд.

Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Мрія – Шпитьки – Петрушки – Білогородка. Місце зборів: вул. Садова, 13. Автобуси для евакуації будуть направлені з Білогородки.

Буча – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Забуччя – Дмитрівка – Капітанівка – Стоянка – Білогородка. Місце зборів: вул. Енергетиків, 12.

Автобуси для евакуації будуть направлені з Білогородки.

До колони можна приєднатись на приватному транспорті з населених пунктів, розташованих поряд.

Велика Димерка – Богданівка – Рудня – Літки – Рожни – Пухівка – Бровари. Місце зборів: будинок сільради, вул. Бобрицька, 1. Автобуси для евакуації будуть направлені з Броварів.

До колони можна приєднатись на приватному транспорті з населених пунктів, розташованих поряд.