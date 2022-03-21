Джонсон попросив своїх чиновників проаналізувати доцільність поїздки в Україну

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розглядає можливість “блискавичної” поїздки до Києва, щоб показати підтримку Україні у війні з Росією.

Про це пише dailymail.co.uk.

Прем'єр-міністр попросив своїх чиновників проаналізувати практичність і цінність поїздки до столиці України на переговори з президентом Володимиром Зеленським.

Служба безпеки британського прем’єра проти такого візиту.

Водночас сам Джонсон хоче поїхати у разі, якщо ця поїздка була б результативною.

Нагадаємо, вчора Джонсон поспілкувався зі Зеленським і розповів про те, як працюватиме над просуванням інтересів України на зустрічах блоку НАТО та G7 у четвер, 24 лютого.