Словенія анонсувала повернення своїх дипломатів до Києва

Країна закличе інші європейські посольства зробити так само.слов

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша аносував, що деякі дипломати повернуться до Києва.

Як повідомляє видання Visegrad24 у твіттері, команда складатиметься з дипломатів, які хочуть повернутись до української столиці.

Утім, Словенія заохочуватиме інші країни ЄС зробити те ж саме, зазначаючи, що Україна наразі потребує всієї можливої дипломатичної підтримки.

Нагадаємо, посольства іноземних держав в Україні перенесли свої представництва на захід країни — зокрема, до Львова або Чернівців. Дипломати США, наприклад, ночують у Польщі і щодня приїжджають до України працювати.