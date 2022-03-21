Словенія анонсувала повернення своїх дипломатів до Києва

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша аносував, що деякі дипломати повернуться до Києва.
Як повідомляє видання Visegrad24 у твіттері, команда складатиметься з дипломатів, які хочуть повернутись до української столиці.
Утім, Словенія заохочуватиме інші країни ЄС зробити те ж саме, зазначаючи, що Україна наразі потребує всієї можливої дипломатичної підтримки.
Нагадаємо, посольства іноземних держав в Україні перенесли свої представництва на захід країни — зокрема, до Львова або Чернівців. Дипломати США, наприклад, ночують у Польщі і щодня приїжджають до України працювати.