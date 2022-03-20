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Підрозділи, що розгортають системи Patriot, прибули до Словаччини

Міністр оборони зауважив, що система ППО не є заміною комплексам С-300.

Підрозділи, що розгортають системи Patriot, прибули до Словаччини
ЗРК Patriot
Фото: armyinform.com.ua

Перші підрозділи НАТО, що відповідають за розгортання системи ППО Patriot, прибули до Словаччини. Про це повідомив міністр оборони Ярослав Надь. Міністр зазначив, що система буде розміщена на військово-повітряній базі «Сліач» у центральній частині країни.

«Інші райони розгортання нині затверджуються з експертами щодо можливостей системи Patriot, щоб захисна парасолька охоплювала якомога більшу частину території Словацької Республіки», – наголосив він.

Надь також зауважив, що система Patriot не є заміною системі С-300 радянського виробництва, яка стоїть на озброєнні Словаччини. За його словами, йдеться про ще один елемент оборони повітряного простору країни. Водночас глава міноборони Словаччини наголосив, що С-300 застаріла. «Зважаючи на її вік, технічний стан, недостатні можливості, а також фактичну залежність від Російської Федерації (що після неспровокованої агресії на території України абсолютно неприйнятно для будь-якого військового співробітництва) ми постараємося замінити її в майбутньому на іншу систему, яка б забезпечила більш серйозний захист Словацької Республіки», – написав глава оборонного відомства.

Цього тижня Надь заявляв, що Братислава готова передати систему С-300 радянського виробництва Україні, але за умови, що словацька армія отримає заміну.

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