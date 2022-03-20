Підрозділи, що розгортають системи Patriot, прибули до Словаччини

Перші підрозділи НАТО, що відповідають за розгортання системи ППО Patriot, прибули до Словаччини. Про це повідомив міністр оборони Ярослав Надь. Міністр зазначив, що система буде розміщена на військово-повітряній базі «Сліач» у центральній частині країни.

«Інші райони розгортання нині затверджуються з експертами щодо можливостей системи Patriot, щоб захисна парасолька охоплювала якомога більшу частину території Словацької Республіки», – наголосив він.

Надь також зауважив, що система Patriot не є заміною системі С-300 радянського виробництва, яка стоїть на озброєнні Словаччини. За його словами, йдеться про ще один елемент оборони повітряного простору країни. Водночас глава міноборони Словаччини наголосив, що С-300 застаріла. «Зважаючи на її вік, технічний стан, недостатні можливості, а також фактичну залежність від Російської Федерації (що після неспровокованої агресії на території України абсолютно неприйнятно для будь-якого військового співробітництва) ми постараємося замінити її в майбутньому на іншу систему, яка б забезпечила більш серйозний захист Словацької Республіки», – написав глава оборонного відомства.

Цього тижня Надь заявляв, що Братислава готова передати систему С-300 радянського виробництва Україні, але за умови, що словацька армія отримає заміну.