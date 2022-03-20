"Китай працюватиме над деескалацією війни в Україні" - посол КНР в США

Посол Китаю у США Цінь Ган пообіцяв, що його країна «зробить усе» для деескалації війни в Україні, і акцентував, що її відносини з Росією «не є частиною проблеми». Відповідний коментар дипломат надав після заяви президента Сполучених Штатів Джо Байдена, що КНР чекатимуть важкі наслідки, якщо Пекін підтримає вторгнення РФ в Україну, передає видання Bloomberg.

"Наявна дезінформація про те, що Китай надає військову допомогу Росії", - сказав Цинь у неділю у програмі CBS "Face the Nation". Китай не посилає «зброю та боєприпаси будь-якій стороні», зазначив він. «Ми зробимо все, щоб запобігти кризі».

Хоча у Китаю багато спільних інтересів з Росією, він не несе відповідальність за дії РФ, сказав Цінь. "Китай - це частина рішення, а не частина проблеми", додав посол.

На питання, чи засудить Китай російське вторгнення, Цінь відповів: «Не будьте наївними, засудження не вирішує проблеми. Я був би здивований, якби Росія відступила через осуд». Натомість Китай продовжуватиме закликати до мирних переговорів, сказав він.

Розмова між Сі та Байденом була «відвертою, глибокою і конструктивною», сказав Цінь. Раніше постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд охарактеризувала дзвінок як надзвичайно відвертий.

Раніше видання Financial Times повідомило, що Росія попросила Китай про військову допомогу для продовження вторгнення в Україну. FT також стверджує, що США повідомили союзників у Європі та Азії, що Китай «показав готовність» надати Росії військову підтримку у її вторгненні в Україну. Згодом цю інформацію підтвердили офіційні особи США, додавши, що Вашингтон спробує переконати Пекін не втручатися на боці Росії.