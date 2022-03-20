Weatherford останньою з "великої четвірки" нафтосервісних компаній світу зупиняє інвестиції в Росію

У компанії наразі немає активних спільних підприємств або партнерств у РФ.

Швейцарська Weatherford стала останньою з "великої четвірки" нафтосервісних компаній, яка вирішила призупинити поставки та нові інвестиції в Росію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву президента і головного виконавчого директора компанії Гіріша Саліграма.

"Наші найглибші співчуття всім, хто постраждав від поточної кризи в Україні. Щиро сподіваємося, що незабаром мир буде відновлено. Наша основна увага зосереджена на безпеці та добробуті наших співробітників у регіоні", – сказав він.

"З початку кризи ми продовжували оцінювати наші операції та вжили заходи у відповідь. Після введення санкцій 24 лютого 2022 року ми призупинили поставки і негайно призупинили будь-які нові інвестиції чи розгортання нових технологій в РФ. У нас немає активних спільних підприємств або партнерств у Росії", – наголошують у Weatherford.

У компанії додали, що будуть продовжувати виконувати існуючі договірні зобов’язання в рамках чинного міжнародного законодавства та санкцій.

Нагадаємо, напередодні три з чотирьох найбільших нафтосервісних компаній світу заявили про згортання роботи у Росії. Першою заяву про негайне припинення діяльності в Росії зробила американська Halliburton. Halliburton – друга за величиною нафтосервісна компанія у світі, її клієнтами були "Газпром", "Газпром нафта", "Роснафта", "ЛУКОЙЛ" та інші.

Слідом про згортання планів у РФ повідомила міжнародна компанія Schlumberger, яка займається обслуговуванням нафтових родовищ.

Раніше енергетичні компанії BP, Shell, Equinor, Eni та Exxon Mobil призупинили діяльність або оголосили про плани вийти з бізнесу в Росії.

8 березня США заборонили імпорт російської нафти та газу.